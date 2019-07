Ricerca di dispersi in caso di sisma, esercitazioni in corso a Montevago

E’ in corso in queste ore a Montevago l’esercitazione internazionale denominata “Modex Sicily 2019”, un modo per testare il meccanismo di Protezione Civile Europea nel caso di evento sismico. Al momento sono impegnate 4 squadre specializzate nella ricerca e soccorso in ambito urbano, che testeranno la loro capacità di dispiegamento, le abilità raggiunte e la interoperabilità in caso di calamità.

Teatro delle operazioni, che proseguiranno fino al 19 luglio, sono diverse zone di Montevago e Poggioreale. Sul posto, tra i ruderi del vecchio centro montevaghese, anche il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo.

"L'esercitazione internazionale Modex Sicily 2019 a Montevago – ha detto il primo cittadino - è sicuramente un'occasione importante di addestramento per i soccorritori, i vigili del fuoco, la protezione civile e le forze dell’ordine ma anche per gli amministratori, gli operatori e i volontari del territorio che hanno così l’opportunità di acquisire nuove competenze ed esperienze per affrontare possibili situazioni di emergenza dovute ad eventi sismici".

In campo sono state dispiegate oltre 250 unità: il personale dei team stranieri ma anche tutto il personale italiano chiamato a fornire la logistica: carabinieri, guardia di finanza, polizia di stato, esercito italiano, aeronautica militare, Ministero della Salute, sovrintendenze ai beni culturali di Agrigento e Trapani, nonché i figuranti che ricoprono dei ruoli nella calamità simulata, in particolare quello di “vittime” e di “richiedenti soccorso”.

L’appuntamento impegna l’Aeroporto di Trapani, le prefetture di Agrigento di Trapani, l’Agenzia delle Dogane, i Comuni di Montevago e di Poggioreale e la Regione siciliana. Il corpo nazionale dei vigili del fuoco, che partecipa con il proprio modulo Usar ad analoghe esercitazioni all’estero, svolge in questo caso il ruolo di organizzatore di tutte le attività necessarie a rendere quanto più realistica la simulazione e, quindi, efficace l’esercitazione stessa