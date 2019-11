Escrementi tra i banchi di scuola, una lettrice: "Ci sono topi in ogni dove"

“Da diversi giorni dei topi gironzolano per l’istituto scolastico”. Sono queste le parole di una lettrice di AgrigentoNotizie che “denuncia” lo stato di uno degli istituti scolastici del Villaggio Mosè. La donna ha inviato una foto dove si vedono chiaramente degli escrementi sotto i banchi di scuola.

“Dallo scorso lunedi si vedono gironzolare per la scuola topi come se fossero studenti. Nonostante i genitori hanno più volte chiamato in causa il dirigente scolastico non hanno riscosso alcun risultato, dato che ancora oggi, durante una lezione, un ratto si è presentato in classe. Il personale scolastico - ha fatto sapere la donna - si è limitato a posizionare nelle classi trappole e bustine di veleno, ovviamente metodoti non idonei. Si reputa opportuno comunicarvi quanto esposto al fine di sollecitare chi di competenza". Secondo quanto emerso qualche genitore ha prontamente portato via i figli dalla scuola. Una situazione che, di certo, dovrebbe essere risolta.