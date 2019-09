Servizi di escort on line, la provincia è tra le più "caste" in tutta Italia

Effetto della crisi, scarsa propensione ad utilizzare internet o grande moralità? Il motivo, ovviamente, non è chiaro. Certo è che Agrigento e la sua provincia si piazzano tra quelle che in Italia richiedono meno servizi di "escort" on line.

A rilevarlo è il sito "Escort Advisor", uno dei siti on line più utilizzati in Italia per scegliere le cosiddette "sex workers". Se la Sicilia è la settima regione in Italia per numero di contatti, il calcolo realizzato tra numero di abitanti e sessioni medie per la provincia di Agrigento rileva come gli utenti non siano particolarmente "attivi". Nella "top ten siciliana", infatti, non si trova tratta di comuni agrigentini. Bisogna spostarsi verso la coda della classifica, con Porto Empedocle al 519 posto nazionale, mentre al 567esimo posto troviamo Agrigento, al 647esimo Canicattì e al 650esimo Sciacca che è quindi tra i comuni agrigentini presi in considerazione quello più "virtuoso".