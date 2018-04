Esce di casa per due ore e i ladri s'intrufolano, messi in fuga dall'allarme

Esce di casa per due ore, forse per fare la spesa, e i ladri provano a svaligiare l’abitazione. E’ accaduto in via Eraclito, nel quartiere commerciale del Villaggio Mosè, dove i malviventi sono riusciti a portar via oro e soldi.

Pare però che siano stati messi in fuga dall’allarme che, ad un certo punto, si è infatti azionato. La proprietaria, una volta scoperta la razzia, ha chiesto aiuto alla polizia e sul posto si sono recati gli agenti della sezione “Volanti”.