Esami per autotrasportatore, 26 le persone ammesse

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Sono ventisei i soggetti ammessi a partecipare agli esami di trasportatore nazionale e internazionale di merci per conto terzi che si svolgeranno entro il mese di maggio. Si tratta di diciassette candidati che hanno presentato la domanda entro il 30 marzo 2018 per il bando di esami del primo semestre 2018, a cui si aggiungono i nove ammessi di diritto dalla seconda sessione del 2017. Questa prova di esami, infatti, non si è potuta svolgere per mancanza del numero minimo di partecipanti rispetto a quelli previsti nel bando. L’elenco degli ammessi è pubblicato anche nell’albo pretorio on-line dell’Ente.

Gli esami, la cui data sarà resa pubblica nei prossimi giorni, sono organizzati dal Settore “Turismo, Attività Produttive, Trasporti” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

L’esame verterà su due le prove scritte da svolgersi in un unico giorno per una durata massima, per ogni prova, di due ore. La prima prova scritta consiste nella compilazione di una scheda quiz di sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte predefinite, di cui, solamente, una corretta. L'esame riguarderà le seguenti discipline: venti quesiti per la materia diritto equamente distribuiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale; dieci quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell'impresa; dieci quesiti per la materia di accesso al mercato; dieci quesiti per la materia di norme tecniche e gestione tecnica e dieci quesiti per la materia di sicurezza stradale.

La seconda prova scritta consiste in un’esercitazione su un caso pratico che prevede la soluzione di un problema a “risposta aperta” articolato in quattro domande e contenente elementi relativi all'ambito nazionale e/o internazionale.

Per avere informazioni in merito agli esami gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici del Settore situato nella via Crispi, 46 - Agrigento tel. 0922/593134 - Fax: 0922- 593133, oppure rivolgendosi alle diverse sedi dell’Ufficio Relazioni con il pubblico del Libero Consorzio presenti in diversi comuni della provincia.