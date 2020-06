Maturità 2020: colloqui davanti al plexiglas e selfie ricordo ad esame concluso

Sono iniziati oggi gli “insoliti” esami di maturità. Dalle 8:30, gli studenti sono impegnati nei colloqui con i docenti. Per fare in modo che le prescrizioni sul distanziamento sociale venissero veramente rispettate, il Miur ha annullato le prove scritte dell’esame di Stato. L’esame per i maturandi è programmato: gli studenti si presentano a scuola ad intervalli di sessanta minuti, tanto dura infatti l'interrogazione-maturità. Nessuna corsa ai migliori banchi quest’anno, assenti anche i pesanti dizionari e i genitori degli studenti che tradizionalmente hanno da sempre atteso la fine degli esami dei figli. Le interrogazioni si sono svolte nei corridoi dove figurano le colonnine con i gel igienizzanti per le mani.

Maturità, tutto pronto: mercoledì al via l'esame di 4.373 studenti

All’ingresso dell’istituto, il personale della scuola rileva la temperatura corporea, tutti hanno l’obbligo di autocertificare lo stato di salute prima di accedere nei corridoi dove sono state allestite le postazioni di esame. Tra gli studenti e i docenti, oltre alla distanza minima di sicurezza, c’è anche uno schermo in plexiglas. AgrigentoNotizie è stata al liceo classico Empedocle di Agrigento per testare le sensazioni degli studenti.

Oltre ai docenti interni all'istituto scolastico, è stato designato un nucleo di supporto esami di Stato che è costituito da Fiorella Palumbo, dirigente tecnico; Vincenza Ierna, dirigente scolastico e Roberto Navarra, dirigente scolastico.