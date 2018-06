Esami di Stato, si comincia il 20 giugno: ecco l'elenco delle commissioni

Esami di Stato, manca sempre meno al fatidico giorno. Si comincerà il prossimo 20 giugno, quando oltre 4mila studenti dell’Agrigentino affronteranno la prima prova di maturità. Pensieri, ansie e preoccupazioni per quelli che saranno i possibili argomenti e le probabili tracce.

La prima prova, come consuetudine, è quella di italiano, dalle 8 e 30 gli studenti dovranno dare vita alla prima prova scritta.

E’ stata resa ufficiale la lista delle commissioni degli istituti scolastici dell’Agrigentino che esamineranno gli studenti. In tutto sono 118 commissioni per un totale di 226 classi.

Il Miur ha messo a disposizione degli studenti un importante motore di ricerca: inserendo il nome e l’indirizzo della propria scuola e si potrà scoprire il nome del commissario. Ogni commissione è composta da tre membri esterni, tre interni e un presidente esterno.

Sono, dunque, 4.751 gli studenti che prenderanno parte agli esami di maturità.Di questi quasi 400 sono candidati esterni suddivisi nei vari indirizzi, soprattutto nei tecnici e nei professionali con particolare interesse per i corsi dell’alberghiero. I candidati che hanno frequentato le scuole statali sono 3.048 e 277 studenti esterni, mentre negli istituti paritari si hanno 410 interni e 165 esterni.

Le prove

Gli esami prenderanno il via giorno 20 giugno con la prova di italiano uguale per tutti gli indirizzi, mentre giovedì 21 si avrà il compito specifico per ciascuna maturità. La terza prova che verrà elaborata dalla commissione avrà luogo nella giornata di lunedì 28. Questa organizzazione degli esami è per una forma di rispetto verso gli studenti di religione islamica, il venerdì, e per quelli di religione ebraica, il sabato. Quindi le commissioni procederanno alla correzione degli elaborati al termine verrà stilato il calendario dei colloqui.