Libero Consorzio, tutto pronto per gli esami di autotrasportatore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Avranno luogo il 22 maggio, con inizio alle 8.15, nella Sala "S. Pellegrino" in Via Acrone ad Agrigento, gli esami della I° sessione 2018 per lo svolgimento della professione di autotrasportatore di merci su strada. Ventisei i candidati ammessi agli esami dal Settore “Attività Economiche e Produttive e Trasporti” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

I partecipanti che supereranno gli esami potranno esercitare la professione in Italia e su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Le prove d’esame previste sono due in totale. La primaprova scritta consiste in 60 domande con 4 risposte alternative di cui una vera e tre false, scelte tra quelle contenute nella banca dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e riportate nei relativi decreti dirigenziali.

Il quiz è composto da 60 domande di cui 20 quesiti per la materia del diritto equamente ripartiti tra Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto tributario e Diritto sociale;10 quesiti per la materia di “Gestione Commerciale e Finanziaria dell’azienda”; 10 quesiti per la materia di accesso al mercato; 10 quesiti per la materia di Norme tecniche e gestione tecnica; 10 quesiti per la materia di Sicurezza Stradale. La prima prova d'esame avrà una durata di due ore. Ad ogni risposta esatta è attribuito un punto. La prova s’intende superata con punteggio minimo di 30 punti che devono corrispondere ad almeno il 50% dei quesiti per ogni materia d’esame.

La seconda prova scritta, che avrà una durata di due ore, consiste in un’esercitazione su un caso pratico che prevede la soluzione di un problema a “risposta aperta”. La prova contiene parti concernenti sia l’ambito nazionale e/o internazionale, scelti tra quelli inclusi nella banca dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e riportati nei relativi decreti dirigenziali.