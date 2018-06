Gaffe a Caltanissetta, su un avviso Pirandello è diventato "Pirantello"

Le biografie lo "disegnano" - ed è il suo volto meno noto - come irascibile e permaloso. Difficile dunque ipotizzare, dopo ben 84 anni da quando ricevette il premio Nobel - era il novembre del 1934 -, che leggendo l'avviso collocato su una transenna, a Caltanissetta, si sarebbe fatto quattro risate. Anzi avrebbe forse litigato, e con veemenza, - visto che era incline ad attaccar briga e a cercare la polemica - con chi lo ha redatto.

A Caltanissetta, Pirandello è diventato "Pirantello". Ed è accaduto su un avviso - per indicare il transito interrotto - collocato su una transenna che è stata posta proprio nella piazza a lui intitolata. L'errore non è sfuggito a tantissimi nisseni che hanno postato le foto sui social.

"Scintillante" di lingua per come Pirandello era, oggi chi ha redatto quell'avviso - se il drammaturgo fosse stato, naturalmente, ancora in vita - avrebbe passato più di un brutto quarto d'ora.