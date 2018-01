Erosione costiera nella spiaggia di Eraclea, atteso un incontro con l'assessore Cordaro

Passi avanti per fronteggiare l'erosione costiera ad Eraclea Minoa. Il sindaco di Cattolica, Santino Borsellino, s'incontrerà con l'assessore regionale al Territorio e Ambiente, Toto Cordaro, per fare il punto sull'emergenza. Lo si legge sul Giornale di Sicilia.

"Mi sono messo già in contatto con l'assessore Cordaro - afferma il sindaco - per fare il punto della situazione sul progetto della salvaguardia della spiaggia di Eraclea Minoa, gravemente danneggiata dall'erosione costiera. Dovremmo vederci nei prossimi giorni a Palermo, ma non è stata ancora fissata la data dell'incontro. Dopo le ultime mareggiate la situazione appare sempre più grave, bisogna intervenire al più presto".

L'allarme era stato rilanciato nelle scorse settimane, dopo le ultime mareggiate, dall'associazione ambientalista Mareamico e dai titolari di due stabilimenti balneari. Pochi giorni fa, inoltre, il recupero della fascia costiera era stato al centro di un incontro tra l'assessore Cordaro ed il presidente di Marevivo Sicilia Fabio Galluzzo.