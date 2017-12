Erosione costiera a Cannatello, insorge Mareamico: "Crollerà tutto"

L’erosione costiera continua ad aggredire la costa agrigentina. A denunciare il pericolo è l’associazione ambientalista di Agrigento, Mareamico: “Sono più di due anni che segnaliamo all’amministrazione comunale la presenza di un rischio crolli sulla via Farag Cannatello”. La situazione non è delle migliori e Mareamico è chiaro: “Il mare sta scavando sotto la strada, crollerà tutto”.

Non è la prima volta che Mareamico mette nero su bianco l’attuale situazione della zona di Cannatello. Non più di un anno, sempre l’associazione agrigentina con a capo Claudio Lombardo aveva suggerito all’amministrazione di intervenire, chiamando anche in causa la Corte dei conti. La situazione si ripete, toccherà a chi di dovere trovare una soluzione.