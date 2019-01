"Preso con 60 dosi di eroina insieme alla moglie", 46enne a giudizio

Il 14 marzo davanti al giudice monocratico Wilma Angela Mazzara: il pubblico ministero Gloria Andreoli manda a processo - con la formula della citazione diretta che non prevede il filtro del giudice dell'udienza preliminare - Giuseppe Tinaglia, 46 anni, di Porto Empedocle, fermato insieme alla moglie Antonella Guzzon, 36 anni, arrestata il 27 novembre dopo essere stata sorpresa con 5,5 grammi di eroina a un posto di blocco dei carabinieri nei pressi del centro commerciale di Villaseta.

La donna è stata già processata e condannata in primo grado a otto mesi di reclusione dal gup Stefano Zammuto. La pena, inflitta per l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga, è ridotta di un terzo perché il difensore, l’avvocato Salvatore Cusumano, dopo che il gip ha disposto il giudizio immediato, ha scelto la strategia dell’abbreviato che non prevede un dibattimento. Il pubblico ministero Alessandra Russo aveva chiesto la condanna a undici mesi di reclusione. Anche per TInaglia il difensore, alla prima udienza, potrebbe scegliere il giudizio abbreviato o chiedere il patteggiamento.

Tinaglia, che si trovava a bordo dell'auto con la moglie, fu solo denunciato. La donna, secondo la ricostruzione dei fatti, avrebbe invece cercato di occultare la droga, pari a circa sessanta dosi, nei propri abiti e fu arrestata. Nella perquisizione a casa della coppia sono stati trovati due bilancini di precisione e una sostanza biancastra che viene utilizzata per il taglio delle dosi.