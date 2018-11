Erogazione idrica nella zona "Libertà, Serra Polizzi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Girgenti Acque S.p.A. comunica che, a causa di una minore fornitura idrica in arrivo al serbato Giampaolo, nel Comune di Realmonte, da parte di Siciliacque S.p.A., non è stato accumulato un volume di acqua sufficiente per effettuare la distribuzione idrica prevista nella giornata odierna dal serbatoio suddetto. Pertanto, la distribuzione idrica nella zona denominata “Libertà, Serra Polizzi” (turno 3A) è rinviata a domani.