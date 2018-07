Perdite idriche nella condotta, niente acqua in cinque comuni

Perdite idriche nella condotta: il consorzio Tre Sorgenti, domani e dopodomani, interromperà l'erogazione idrica. Girgenti Acque eseguirà, in via sostitutiva, i lavori urgenti di riparazione per il ripristino della condotta.

La società che gestisce il servizio idrico fa sapere che potranno verificarsi slittamenti dei turni a Castrofilippo, Grotte, Naro, Campobello di Licata e Racalmuto.