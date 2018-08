Acqua a singhiozzo in alcuni comuni, in altri torna regolare

In alcune zone della provincia l'erogazione idrica torna regolare, in altre sono necessari nuovi interventi di manutenzione destinati a creare altri disagi agli utenti.

Girgenti Acque ha comunicato che, nella serata di ieri, sono stati ultimati i lavori di manutenzione nell’impianto di sollevamento idrico a servizio dell’impianto di potabilizzazione di Santo Stefano Quisquina.

Al contrario, "a causa di un improcrastinabile intervento di manutenzione sulla condotta ricadente lungo la strada provinciale 69 nel comune di Sambuca di Sicilia, la distribuzione idrica prevista nella giornata di oggi in via Generale Ignazio Melillo, via dei Pini e contrada Mulino di Adragna è rinviata a domani".

E poi, ancora, "a causa di un guasto nell’impianto di sollevamento che alimenta il serbatoio Cantamatina nel comune di Siculiana, non è stato accumulato un volume di acqua sufficiente per effettuare la distribuzione idrica prevista. Di conseguenza la distribuzione nelle zone denominate “Stazione” (turno 1), “via Roma” (turno 2) e “centro storico” (turno 7) è rinviata a domani.