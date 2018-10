Alunni costretti a scavalcare le sterpaglie, ripuliscono i residenti al posto del Comune

Per i bambini della scuola Don Bosco era ormai una ginnastica quotidiana: quella di scavalcare sterpaglie alte oltre un metro per superare la scalinata che da via Dante li conduce in via Garibaldi e dunque nelle loro case e viceversa. Una scalinata che non era stata presa in considerazione, nonostante le segnalazioni, dall'amministrazione comunale che all'inizio dell'anno scolastico avrebbe dovuto sapere ed intervenire su come rendere dignitoso per gli alunni raggiungere le rispettive scuole.

E così, tra ieri e oggi, per l'ennesima volta, sono stati i residenti della zona ad "armarsi" di buona volontà e ripulire la scalinata per renderla percorribile ai bambini e a chiunque si muova a piedi per quella zona. Adesso, si aspetterà che l'erba ricresca riportando il suo bagagli di insetti, bisce e scarafaggi. Poi, si spera, ci penserà l'amministrazione comunale con il relativo assessorato preposto a fare in modo che il diritto alla scuola passi anche attraverso la fruibilità e la sicurezza dei luoghi pubblici.