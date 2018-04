Erbacce invadono la scalinata di via Manzoni, residenti infuriati

Non c'è pace per la scalinata che collega via Manzoni alla via Polibio, nel centro di Agrigento. I gradini sono di nuovo sommersi dai rifiuti e adesso ricoperti anche da sterpaglie che hanno invaso il tratto di scalinata.

I residenti sono stanchi. Già lo scorso ottobre avevano chiamato Seap, Iseda e polizia municipale per segnalare rifiuti sui gradini. Dopo un mese di proteste e recriminazioni, la scalinata era stata ripulita. Poi nessun intervento di pulizia. "La situazione - lamenta un residente - è peggiorata con l'avvio della raccolta differenziata anche in centro".

Oltre ai rifiuti, dunque, adesso è cresciuta anche l'erba, dal momento che tardano ad arrivare gli interventi di scerbatura, con il conseguente rischio per l'igiene e la salute dei cittadini.