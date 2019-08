Teatro greco di Eraclea Minoa: si punta alla rimozione delle impalcature

Teatro antico di Eraclea Minoa, dopo anni di annunci e promesse, forse, via ad interventi di reale salvaguardia del bene.

L'opera, prima "ingabbiata" con un "sarcofago" di plexiglass che ne ha danneggiato larga parte, e oggi coperta con una struttura in metallo e plastica, è da tempo al centro di polemiche proprio per le scelte adottate in termini di conservazione e tutela che in questi decenni non hanno né protetto il bene archeologico né garantita la sua fruizione (oggi impossibile).

Una situazione alla quale si punta oggi a porre rimedio. Lunedì il Parco archeologico, oggi responsabile di questa struttura (così come di tutti i musei e i siti archeologici e monumentali regionali della provincia) e la Soprintendenza ai beni culturali effettueranno un sopralluogo per valutare lo stato dei luoghi e iniziare a valutare delle soluzioni progettuali apposite.