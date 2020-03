Epidemia da Coronavirus: 3 positivi a Sciacca nelle ultime ore e tampone negativo per un bimbo di Ribera

Sono ore frentiche nell'Agrigentino. I sindaci parlano di numeri, tamponi e possibili contagiati. Il focolaio, in queste ore, sembrerebbe riguardare il territorio Saccense. Infatti, secondo quanto fatto sapere dal sindaco Valenti, i positivi - ad oggi - sarebbero tre.

"Avevo promesso notizie immediate. Dei nostri concittadini sono risultati positivi al tampone per Coronavirus”. E' questo il commento del primo cittadino di Sciacca. “Ce la faremo”, ha aggiunto Francesca. I casi, secondo quanto fatto sapere dalla Regione, dovrebbero essere 21.

A Ribera, invece, hanno tirano un sospiro di sollievo. Si, perché, il tampone del Coronavirus effettuato su un bambino ha dato esito negativo. A darne comunicazione è stato il sindaco di Ribera, Carmelo Pace. Il piccolo non è, dunque, positivo al Coronavirus. E’ questa la buona notizia in un sabato pomeriggio dove a Sciacca, invece, i contagiati aumentano.

A snocciolare i numeri è anche il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto. Il primo cittadino ha fatto sapere che ad Agrigento ci sono in tutto 140 persone in quarantena fiduciaria, mentre non risultano – attualmente – persone positive al Covid 19. I dati del sindaco parlano della situazione sanitaria ad Agrigento.

Più medici e infermieri in Sicilia

La notizia arriva in concomitanza con un nuova comunicazione da parte della Regione Sicilia. Infatti il Governo regionale ha disposto più di 600 infermieri e oltre 50 medici all’arruolamento straordinario della Regione per fronteggiare l’emergenza Coronavirus in Sicilia. I bandi e le graduatorie restano comunque aperti, pertanto è possibile prevedere un ulteriore incremento di nuovo personale sanitario immesso in servizio nelle Aziende del Sistema sanitario regionale.

"E’ una prima significativa risposta - dice il governatore siciliano Nello Musumeci - che ci permette di rafforzare la linea dell'emergenza. La Regione si è mossa, da subito, per provare ad anticipare l’avanzata del virus, attraverso una serie di importanti misure come le procedure di reclutamento di nuovo personale sanitario. E’ un momento difficilissimo in cui tutti devono fare la propria parte: ogni singolo cittadino è chiamato al dovere del rispetto delle regole, anche a tutela dei tanti professionisti impegnati in corsia che, come tutti, a casa hanno famiglie e affetti".

L’assessorato della Salute, guidato da Ruggero Razza, ha immediatamente adottato una direttiva per avviare alcune significative azioni finalizzate a un celere reclutamento del personale medico e sanitario necessario a fronteggiare l’emergenza.