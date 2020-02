"Sagi", il giornalista Enzo Nocera nominato coordinatore regionale

La segreteria nazionale del "Sagi", in vista dell'assemblea nazionale che si svolgerà a Roma nella prossima estate, ha nominato il giornalista Enzo Nocera, già dipendente del Comune di Agrigento, coordinatore regionale del sindacato.

"Siamo certi che il collega Nocera - dichiara il segretario nazionale Nino Randisi - sarà in grado, vista la sua esperienza maturata nel tempo e considerata oggi la sua piena disponibilità, di riorganizzare sul territorio siciliano la categoria che attraversa un momento di grave difficoltà, che non è solo occupazionale. Ad aprile terremo proprio ad Agrigento- conclude Randisi- un forum dove affronteremo tutte le tematiche sia da un punto di vista sindacale ma anche ordinistico. Un evento, quest' ultimo, che sarà aperto alle istituzioni locali per quanto riguarda gli uffici stampa".