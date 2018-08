L'associazione culturale Il cerchio: "Ad Enzo Lauretta si intesti il Palacongressi"

“Ad Enzo Lauretta si intesti il Palacongressi di Agrigento”. E’ questa l’idra del direttivo dell’associazione culturale “Il cerchio”. La proposta è stata girata anche al presidente della Regione, Nello Musumeci.

"Quattro anni oramai sono trascorsi dalla scomparsa del professor Enzo Lauretta da questa città - fa sapere il direttivo dell'associazione culturale - dove lui ha vissuto fin dalla sua adolescenza, da questa terra di Sicilia a cui fu sempre legato e dal mondo intero in cui Lui fu conosciuto per il suo operare in forma costante, instancabile e profonda. Numerose le 'gesta culturali e politiche ' che lo hanno visto coinvolto per 80 anni con una serie di iniziative ricorrenti ed indelebili che lo hanno reso famoso a livello internazionale come grande studioso, saggista, scrittore, Pirandellista, Operatore e Uomo di alto livello culturale. Fu infatti Ideatore e fondatore del centro nazionale studi pirandelliani che ha promosso in tutto il mondo il pensiero e le opere di Luigi Pirandello con una serie di iniziative che vanno dalle 'giornate Pirandelliane' ai congressi Internazionali annuali, dedicati agli studenti e ai docenti delle scuole d’Italia e del Mondo, oggi giunti alla Cinquantacinquesima edizione; Ideatore e promotore della 'Sagra del Mandorlo in Fiore' e del Festival Internazionale del Folklore, fondatore del gruppo folkloristicoVal d'Akragas, ideatore e fondatore del Premio Cinematografico Efebo d’oro Fondatore del Parco Letterario dedicato al nostro sommo drammaturgo, conferenziere, sindaco, assessore comunale, presidente della Provincia, ospite e frequentatore del Caffè Letterario “Luigi Pirandello” Lido, e tanto, tanto altro ancora da non poterlo dimenticare mai per il suo impegno come educatore dei Giovani da Preside e Professore e come promotore della nostra città soprattutto nel campo del Turismo Culturale . Ed è per questo che il direttivo dell'associazione culturale Il Cerchio, nella qualità di soggetto gestore del Parco Letterario “Luigi Pirandello”, che lo vide fra i componenti del comitato d'onore del parco stesso, per la sua notevole Statura Culturale che ne fece uomo combattente, in questa difficile terra di Sicilia, per la libertà, la democrazia, nonché testimone di una dedizione intensa alle Giovani Generazioni, a volte distratte dalle facili illusioni, ma pronte ad impegnarsi se opportunamente stimolate per la Cultura e la società Civile, oggi si permette di proporre di intitolargli il Palacongressi di Agrigento, riaperto recentemente dalla Regione Siciliana e dal Parco Archeologico e Paesaggistico di Agrigento".