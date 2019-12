"Ultranet work", premiata una start up favarese: targa per "Energicamente"

All'interno dell'evento "ultranetwork Agrigento di venerdì 20 Dicembre, si è svolta la seconda edizione del premio "Bul Factor largo al talento" Ha vinto Energicamente srl, la targa è stata ritirata da Silvia Moscato in rappresentanza del team Energicamente una start up innovativa con sede operativa a Favara.

L'impresa nata nel 2016 dall'unione lavorativa di professionisti di diversi settori. Il core business di Energicamente è incentrato sull'attività di ricerca e sviluppo nel settore dell'elettronica embedded applicata all'IoT.

Ha vinto con il prodotto Domogear, esempio di sistema innovativo di home automation in fase di patent pending, Gli inventori del sistema di home automation Domogear sono il Ceo di Energicamente e Project Manager del progettoDiego Mammo Zagarella, il Software Engineer Alfredo Silvano e l'Hardware Engineer Pasquale Alba. Il prodotto ė stato lanciato in occasione della fiera internazionale The Big5 tenuta a novembre di quest'anno a Dubai.