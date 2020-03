C'è l'ok dalla Regione, via alla realizzazione di un parco eolico a Licata

L’assessorato regionale all’Energia ha dato l’ok, il parco eolico a Licata si farà. Secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna de La Sicilia è arrivato il via libera per la realizzazione di un’opera importante. L’installazione è stata concessa. Non si tratta di un parco eolico “marino”, ad essere installati saranno in tutto nove aereogeneratori.

Le opere di energia alternativa, dunque, verranno realizzate nella località del monte Aratato del Muro, monte Agrabona, contrada Turchio Grande, contrada San Pietro, nei territori dei Comuni di Licata e Butera. La cabina di trasformazione, invece, verrà collocata a Butera.