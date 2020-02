Un empedoclino a "Uomini e Donne", Giovanni alla "corte" di Gemma

Si chiama Giovanni è un empedoclino ed oggi ha debuttato in televisione. Si, perché, il 69enne ha scelto di prendere parte a “Uomini e donne”, celebre programma in onda su Canale 5. Giovanni, empedoclino doc, è un nuovo corteggiatore del Trono Over, format dedicato alle persone della terza età.

Giovanni, che nella vita è un rivenditore di automobili usate, si è presentato a Gemma ed avrebbe voglia corteggiarla. I due dopo un ballo al centro dello studio di Uomini e Donne, si conosceranno meglio. Infatti, l’empedoclino, apparirà anche nella prossima puntata.