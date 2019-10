Matrimonio show per un'empedoclina: in chiesa sopra un carretto siciliano

Si chiama Marila è empedoclina e per raggiungere l'uomo, che da li a poco, sarebbe diventato suo marito, ha scelto di viaggiare su un mezzo a dir poco speciale. La giovane neo sposa ed il padre hanno attraversato la via Roma di Porto Empedocle, in sella ad un carretto siciliano. Niente auto sfarzose o carrozze da mille e una notte per le sue nozze, Marila, ha scelto un mezzo figlio della grande tradizione di un tempo.

Il matrimonio è stato anticipato da una serenata più che mai partecipata. Musica folk, romanticherie e tanti scatti per una due giorni che ha trovato spazio nelle tradizioni di un tempo.

Il carretto siciliano, in piena via Roma, non è passato inosservato. In tanti hanno scelto di fotografare la sposa empedoclina. Il carretto, trainato da due cavalli, si è fermato ai piedi della chiesa, per poi accompagnare gli sposi in giro per la città per qualche foto ricordo.