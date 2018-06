Rifiuti in ogni dove, gli agrigentini incontrano Firetto e Hamel: "Comune? Non può affrontare l'emergenza"

Non c’è stata la “bolgia” di gente che ci si aspettava, davanti al Comune si sono radunati circa cento agrigentini. Una “marcia” pacifica che ha portato i rappresentati della manifestazione ad incontrare il sindaco, Calogero Firetto e l’assessore Hamel. Il faccia a faccia è stato più che mai chiaro: città troppo sporca ed emergenza da affrontare.

"Per quanto riguarda l'incontro - ha spiegato Andrea Barbera, proprietario di un B&B e tra i promotori dell'iniziativa - va fatto rilevare che questo non ha visto l'individuazione di soluzioni vere e proprie. C'è stata la massima disponibilità ad ascoltare le nostre proposte, ma capiamo che non si è in grado di affrontare la situazione. Il sindaco ha comunque garantito che si metteranno in campo misure per potenziare lo spazzamento, per raccogliere ogni giorno l'umido prodotto dai ristoranti e per garantire la bonifica costante delle discariche abusive. Se questo non sarà sufficiente – conclude Barbera - saremo pronti ad organizzare un nuovo sit in sotto il Comune. Non ci fermiamo qui, i cittadini hanno alzato la testa e non abbasseremo la guardia, non possiamo permettercelo”.

Ha ascoltato la delegazione di agrigentini, Nello Hamel che poi ha replicato così: "Esprimo un giudizio positivo sul rapporto che si è realizzato in termini di dialogo e l'apporto fornito in termini di suggerimenti e analisi della situazione - ha replicato Hamel -. Non è stata posta una valutazione superficiale, ma si è discusso approfonditamente di quelli che sono i deficit connessi alla mancata pulizia della città, situazione che noi siamo impegnati a superare in tutti i modi possibili e immaginabili".