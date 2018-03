Emergenza rifiuti, Confcommercio scrive a Musumeci

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Non è più tollerabile la grave emergenza igienico-sanitaria a seguito del mancato smaltimento dei rifiuti nella città di Licata. La difficile situazione, con danni anche per le attività commerciali, va avanti da troppo tempo. A tal proposito il Presidente Provinciale di Confcommercio, Francesco Picarella, ha inviato una nota indirizzata al Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, invitandolo formalmente a mettere in essere le giuste soluzioni per porre fine all’emergenza, considerato anche, che ad oggi, le iniziative intraprese dal Commissario comunale sono risultate vane.