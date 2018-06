Lampedusa invasa dai rifiuti, netturbini senza stipendio da 6 sei mesi: è sciopero

Non sono giorni facili per Lampedusa. L’isola è stracolma di rifiuti. I netturbini nella giornata di ieri e di oggi hanno incrociato le braccia dando vita ad uno sciopero.

Gli operatori ecologici, sarebbero senza stipendio da circa sei mesi. Una situazione che non fa vivere bene i lampedusani. I rifiuti sono in ogni dove, l’isola è invasa dalla spazzatura. Lampedusa deve fronteggiare anche e soprattutto l’inizio della stagione estiva, caldo che significa turismo. Gli operatori ecologici chiedono rispetto e stipendi, per questo hanno incrociato le braccia in attesa che qualcosa torni a muoversi.