"Salta" anche la ditta sostitutiva, Porto Empedocle è sola e sommersa dai rifiuti

Porto Empedocle e sempre più sola e sempre più immersa nei rifiuti. Dopo le proteste di ieri, la presa di posizione della Prefettura e delle forze dell'ordine, stamattina l'amara scoperta per il Comune: la ditta canicattinese nominata dall'ente per iniziare e rimuovere i rifiuti quantomeno dalle zone sensibili della città ha deciso non tornare a Porto Empedocle nonostante l'impegno proprio da parte dell'ufficio territoriale del Governo a garantire la sicurezza degli operatori dopo i fatti di ieri quando, come spiegato appunto dal prefetto, all'indirizzo degli assessori Sicilia e Urso oltre che della ditta sarebbero volati insulti e minacce. Sulla presunta aggressione oggi i netturbini pare vorrebbero agire legalmente contro la stampa sostenendo che il "contatto" non vi sia mai stato, versione diversa da quella però fornita dalla controparte.

Ad ogni modo, la città è sempre più immersa nei rifiuti e non sembrano palesarsi soluzioni all'orizzonte. Non solo: nella zona di Marinella la spazzatura è stata data alle fiamme trasformando quindi tutto in rifiuto speciale, materiale che la ditta alternativa, anche qualora tornasse sui suoi passi, non potrebbe comunque raccogliere.

"Siamo onestamente scoraggiati soprattutto per il messaggio che sta passando, ovvero che basta minacciare per imporre la propria volontà - dice il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina - nonostante si sia detto che lo Stato è dalla nostra parte".

Sul fronte del pagamento delle spettanze arretrate ai netturbini, ancora, si attendono i trasferimenti da parte di Regione e Governo nazionale, anche se vi sarebbe un impegno da parte di Palermo di accelerare le procedure. Stasera in Prefettura si dovrebbe tenere un incontro con Comune e Cisl, il sindacato più rappresentato tra i netturbini.