Emergenza migranti, l'appello di Firetto: "Subito corridoi sanitari, il governo ci aiuti"

"Serve subito un corridoio sanitario per i migranti. Premesso che Agrigento è stata ed è città aperta e dell’accoglienza, in piena emergenza Covid -19 non posso tacere su quel che sta accadendo sulle nostre coste. E la situazione col bel tempo è destinata ad aggravarsi. I continui sbarchi di migranti richiedono interventi urgentissimi".

Lo ha detto il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, che ha aggiunto: "Non si possono lasciare soli i singoli Comuni a dover affrontare soluzioni di primissima accoglienza. Urge l’intervento del Governo nazionale a tutela della salute dei cittadini di Agrigento, che sono già rispettosi delle regole di distanziamento sociale in atto nel Paese. La nostra è una città e una provincia, in cui si registra un’incidenza di contagi da coronavirus tra i più bassi d’Italia, la più bassa in Sicilia rispetto alla densità demografica".

Secondo Firetto "nella fase 2 occorre confermare questi dati e arginare ogni situazione di rischio. Serve subito un corridoio sanitario di controllo e monitoraggio in assoluta sicurezza, dalla prima accoglienza, al trasbordo, al trasporto, fino ai luoghi di accoglienza per la quarantena; servono controlli sanitari, monitoraggio, tamponi, cure adeguate. La primavera non aggiunga nuove emergenze all’emergenza sanitaria e economica già in atto. Siamo frontiera, siamo già da mesi in una situazione molto difficile e - conclude - il Governo ci aiuti".