Emergenza idrica, via libera dell'Enel per trasferire l'acqua dalla diga Gammauta

“Da stamattina l’Enel ha concesso l’autorizzazione per le operazioni di trasferimento dell’acqua dalla diga Gammauta alla diga Castello”. È quanto afferma il sindaco Carmelo Pace. Dopo i diversi tavoli tecnici tra i sindaci del comprensorio agricolo riberese, i rappresentanti delle organizzazioni agricole e il Consorzio di Bonifica, l’Enel ha deciso di mettere in funzione l’adduttore dalla traversa di Gammauta di Palazzo Adriano alla diga Castello di Bivona in modo da sopperire alla grave emergenza idrica.

“Io con l’assessore Aquè e i sindaci del comprensorio consortile - afferma Pace - monitoreremo la situazione, ringraziando l’Enel peraver risposto e agito in modo tempestivo a questa difficile situazione di crisiidrica per mancanza di piogge”.