Emergenza Coronavirus, l'Ordine dei medici compra 3.000 mascherine e 1.000 tute

L’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Agrigento, riunitosi ieri in consiglio straordinario per via telematica, "in considerazione dello stato di emergenza sanitaria e preso atto della difficoltà di approvvigionamento del materiale di protezione individuale che obbligatoriamente deve essere garantito a tutti i medici", ha deliberato l’acquisto con urgenza di 3.000 mascherine modello FFP3 e di 1.000 tute di protezione.

Il materiale acquistato, non appena in possesso dell’Ordine dei Medici, verrà distribuito "nel più breve tempo - spiega una nota a firma del presidente Giovanni Vento - possibile a tutti i medici ospedalieri e del territorio della provincia di Agrigento".