Emergenza Coronavirus, esercizi chiusi anche la domenica: ecco le "eccezioni"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Con propria ordinanza n° 39, il Sindaco Giuseppe Galanti, ha emanato ulteriori norme per disciplinare gli interventi urgenti da porre in essere a tutela dell’igiene pubblica, mediante l’adozione di ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, con il suddetto provvedimento il sindaco, nel rispetto dei vari decreti a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Sicilia, ha confermato e disposto: la chiusura domenicale e festiva di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, ivi compresi i panifici e tutte le attività artigianali fatta eccezione per le farmacie di turno; le edicole potranno stare aperte la domenica e i festivi ma, come ogni giorno, soltanto dalle ore 8,00 alle ore 14,00; è consentito nelle giornate domenicali e festive il servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari e combustibili per uso domestico e per riscaldamenti. L’ordinanza ha decorrenza immediata ed è efficace per tutta la durata dell’emergenza Coronavirus Covid-19, e la sua violazione comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da €. 400,000 a € 3.000,00, ad eccezione di quelle commesse mediante l’utilizzo di un veicolo, per le quali la sanzione è aumentata fino ad un terzo.