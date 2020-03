Emergenza Coronavirus, Terrana: "Concordati interventi urgenti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Abbiamo concordato con i Vertici Nazionali i termini urgenti d’intervento sull’Economia Italiana – trasmette il Coordinatore Politico dell’Udc in Sicilia – In questi giorni abbiamo ricevuto migliaia di richieste di aiuto da parte di Imprenditori, Partite Iva, Artigiani, Agricoltori, Commercianti e Professionisti che si sentono completamente abbandonati dal Governo Nazionale. Abbiamo raccolto tutte le loro proposte in una sintesi trasmessa ai nostri Parlamentari affinchè vengano subito dibattute in Aula. Le misure considerate fin ora dal Governo sono totalmente insufficienti; non è possibile pensare di far ripartire un motore con solo qualche goccia di benzina.”

L’On. Decio Terrana prosegue il comunicato citando alcune misure già prese dal Governo Regionale ed introducendo le proposte trasmesse.

“Come sapete, il Governo Regionale ha affrontato di petto l’Emergenza, riuscendo al momento a contenerne la diffusione. Sono state prese diverse misure; anche grazie al nostro Assessorato alle Attività Produttive abbiamo potuto produrre mascherine, gel e materiale per il personale sanitario; sono stati prorogati i termini per la rendicontazione dei Progetti Comunitari in scadenza, salvando Milioni di Euro per le Imprese. Sono stati destinati 100 Milioni ai Comuni Siciliani per il sostentamento delle Famiglie indigenti (il Governo ha stanziato 400 Milioni per tutta l’Italia). Ma serve una mano da Roma. Possiamo usufruire di tutti coloro che da un anno percepiscono il Reddito di Cittadinanza per assistere i nostri anziani ed i nostri disabili e aiutare nelle consegne a domicilio, bisogna istituire una “Task Force” per far ripartire il Paese, dobbiamo rinviare tutto ciò che è rinviabile: Bollo Auto, Rette Universitarie, Mutui Ipotecari, Mutui e Prestiti alle Imprese. Dobbiamo estendere il Bonus di 600 Euro a tutti i Professionisti ed a tutte le Partite Iva. Dobbiamo urgentemente dare accesso ai Fondi Strutturali Europei, anche per rafforzare il Settore Sanitario, in maniera immediata, senza troppa burocrazia. Abbiamo ancora 4 Miliardi a disposizione da spendere per la Sicilia. Dobbiamo creare Strumenti Finanziari ad Hoc, dobbiamo far accedere tutte le Imprese alle Agevolazioni del Regime di Startup per 24 mesi. E’ giunta l’ora del Coraggio. Facciamo debito con Misure Economiche Strategiche ed Espansive affinchè le Imprese ed i Cittadini possano avere liquidità. Il Governo continua a perdere tempo, come ha perso fin troppo tempo nel fermare le attività produttive e chiudere i confini delle zone interessate dall’epidemia, facendo diffondere il virus su tutta la Penisola in maniera incontrollata; ascolti le nostre proposte e le parole di Mario Draghi, serve Coraggio. Non si può vivere solo di annunci e di belle parole. Qui in Sicilia il Governo Nazionale ha già “sbloccato i lavori” sulla stessa strada per ben 3 volte in un anno, per fare un esempio. Senza alcun esito positivo, i lavori sono fermi e le Imprese avanzano crediti. Basta con gli annunci, passiamo ai Fatti”.