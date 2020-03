"Agrigento non mollare": lottano in corsia ma non solo: medici e operatori lanciano raccolta di fondi

"Agrigento non mollare": medici e professionisti sanitari della provincia di Agrigento lanciano l'iniziativa e avviano una raccolta di fondi per l'acquisto di ventilatori polmonari e altri presidi per l'emergenza legata al Coronavirus. In "trincea" negli ospedali, quindi, ma non solo.

L'iniziativa sarà gestita dalla Confraternita Misericordia di Favara. "In collaborazione con buona parte della comunità medica - spiega il governatore Giuseppe Castronovo - e tantissime persone oneste, si sta creando una raccolta di fondi per l'acquisto di un ventilatore polmonare e di altro materiale utile da donare all'Asp di Agrigento, al fine di controllare un'eventuale esplosione del contagio da Covid-19 ad Agrigento e provincia".

"Invitiamo tutta la popolazione e tutte le categorie professionali - spiegano i promotori dell'iniziativa -, ad aderire anche con un piccolo sforzo. Il tutto parte da noi perché probabilmente siamo quelli messi in prima linea. Prima di tutti ci stiamo rendendo conto della gravità della situazione, della condizione in cui versano i nostri ospedali e le condizioni in cui gli operatori devono lavorare e cercare di dare soccorso a chiunque ne abbia bisogno".

Chi volesse donare, può farlo tramite bonifico bancario all'Iban: IT 87 T 0577282930CC 0550755457

Causale del bonifico: Acquisto ventilatori polmonari e altri presidi per l'emergenza Covid-19