Emergenza Coronavirus, Di Rosa: "Sospendere ogni pagamento"

Il governo si sta trovando ad affrontare un problema grave anzi gravissimo che sta colpendo tutta la Nazione, con forza e determinazione stanno riuscendo a coinvolgere e spiegare al popolo che questa battaglia va affrontata insieme, politici e cittadini senza colore politico remando tutti dalla stessa parte, si è attivata la cosiddetta “Zona Rossa” con apposito DECRETO, si stanno adottando decisioni drastiche con chiusure di esercizi commerciali, di grandi distribuzioni, ma anche di aziende già in sofferenza, posti di aggregazione, culturali, sociali, ricreativi, svago, sport..., Ma vorrei soffermarmi allo stato lavorativo e anche a chi per motivi vari non ha un sostentamento e si arrangia a sbarcare il lunario per portare un pezzo di pane a casa, per sopravvivere, a chi ha una partita IVA ed una attività da cui magari vivono decide di operai, naturalmente la salute dei cittadini viene prima di tutto e quindi mi piacerebbe anche che il governo, formato dal movimento 5 stelle che ha negli anni costruito il suo successo sull’aiuto alla gente e sul motto “uno vale uno e nessuno resta indietro” metta in atto ciò di cui ha sempre parlato, un sistema sociale che non lasci nessuno indietro, si chieda un sacrificio a tutti i parlamentari, ai dirigenti, a chi percepisce un vitalizio, a chi seppure nel pubblico o nel privato percepisce un reddito mensile fuori della normalità, riducete i vostri compensi alla normalità e devolvete tutta la parte restante ad un fondo per aiutare tutte quelle persone che oggi avranno un danno incommensurabile, bloccate ogni pagamento, i mutui, le bollette delle utenze, vogliamo ricordare che non si muore di solo contagio da Covid-19(coronavirus). INSIEME, INSIEME E CON IL VOSTRO CONTRIBUTO possiamo farcela con meno sofferenze per tutti.

Stiamo parlando di circa 100 milioni di euro che non cambieranno la vita a nessuno, “adesso dimostrate di essere Diversi, dimostrate ciò su cui avete costruito il vostro successo politico elettorale”,

COSÌ AVREBBERO PARLATO I DEPUTATI 5 STELLE AI TEMPI DI GIANROBERTO CASALEGGIO E PRIMA DI ARRIVARE AL GOVERNO…….

