Emergenza Coronavirus, l'Asp corre ai ripari: assunzione urgente di 33 medici

Con un avviso pubblico urgente, già presente sul sito web istituzionale www.aspag.it, l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha deliberato il conferimento di incarichi libero professionali per personale medico da impiegare nella gestione dell’emergenza sanitaria da Coronavirus Covid-19.

"Il bando - spiega l'ufficio stampa dell'Asp con una nota - ha carattere di eccezionalità e dispone l’assegnazione di 33 posti in svariate discipline: 13 in anestesia e rianimazione, 6 in igiene e medicina preventiva, 5 in patologia clinica, 3 in pneumologia, 3 in infettivologia, e 3 in medicina interna. I candidati avranno tempo sino alle ore 23.59 del 17 marzo prossimo per presentare istanza all’ASP di Agrigento indirizzandola al direttore generale".

La domanda, in formato file pdf o in altri formati immagine, completa di allegati e delle dichiarazioni di rito, va inoltrata esclusivamente tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.aspag.it. Il provvedimento di reclutamento, reso urgente dalla necessità di fronteggiare con ogni strumento l’emergenza in corso, individua in sei mesi la durata degli incarichi e non instaura un rapporto di pubblico impiego.