Emergenza Coronavirus, l'urlo del sindaco Firetto: "Ci vogliono i tamponi"

"Ci vogliono i tamponi". E' questo l'accorato appello del sindaco di Agrigento, Calogero Firetto. Il primo cittadino ha chiede attenzione in un momento più che mai delicato. " Occorre misura. In Sicilia e quindi nella nostra provincia il numero di questi esami è ancora troppo ridotto. Meno che in altre regioni. È vero - dice il sindaco Calogero Firetto - che quando i tamponi risultano negativi richiedono un secondo esame. Che c'è il rischio di intasare i laboratori e di ritardare i tempi di risposta a altre analisi urgenti. Vero è che i nostri servizi sanitari regionali probabilmente non riescono a supportare un carico enorme". L'emergenza Coronavirus e gli ultimi contagi che hanno coinvolto l'Agrigentino hanno indotto, Firetto, a chiedere l'attenzione massima.

"Quel che chiedo è misura - commenta il sindaco. Mi pare che si stia adottando una linea fin troppo prudente sull'uso dei tamponi. Non vorrei che si tramutasse in leggerezza in territori in cui l'epidemia è appena all'inizio. Abbiamo chiesto alle persone il sacrificio dell'isolamento sociale, chiediamo di proteggerle con maggiori controlli".