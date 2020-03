Emergenza Coronavirus, annullato il mercato del venerdì

Niente mercato del venerdì. E’ questo quanto deciso dal sindaco di Favara, Anna Alba. Secondo quanto si legge in un’ordinanza, il sindaco ha sospeso “tutte le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persona tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

Sono stati annullati anche i mercatori dei produttori agricoli del martedì e del giovedì. L’ordinanza è stata emessa nel rispetto delle disposizioni del Governo nazionale mirate ad evitare la diffusione del Coronavirus.