Emergenza amianto e sfabbricidi, appaltato il recupero dei rifiuti speciali

Sacchetti di rifiuti, ma non solo, in mezzo alla strada. Sforzi sovraumani, da parte della polizia municipale, che riesce a tamponare, ma non a sradicare, l’emergenza determinata dai cosiddetti “lanciatori seriali”. Ma ad Agrigento l’emergenza rifiuti – di cui si sono occupati con sequestri, denunce e sanzioni anche i carabinieri – riguarda anche gli sfabbricidi e soprattutto l’amianto: rifiuti speciali molto spesso abbandonati su aree demaniali che tanto complicano l’azione di prevenzione e repressione.

Già lo scorso anno, di questi tempi, se ne discusse anche in Procura. Ci fu un vertice mirato a mettere a punto un piano di coordinamento interforze “antisporcaccioni”. Adesso, nelle ultime ore, il Comune della città dei Templi è riuscito anche ad aggiudicare – in maniera definitiva – il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Se ne occuperà la ditta “Pro Eco Trans sas” che si è aggiudicata il servizio per un importo netto contrattuale di 36 mila euro, Iva del 10 per cento esclusa.

Il Municipio pagherà sull’effettiva quantità dei rifiuti che verranno conferiti all’impianto. I prezzi unitari previsti sono: 1,21 euro al chilogrammo per i materiali da costruzione contenenti amianto e 0,12 centesimi al chilo per i rifiuti misti derivanti da attività da costruzione contenenti amianto. Complessivamente, a palazzo dei Giganti hanno realizzato un impegno di spesa di poco meno di 40 mila euro.