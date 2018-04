Farruggia confermato presidente del Consorzio turistico Valle dei Templi

Emanuele Farruggia riconfermato presidente del Consorzio Turistico Valle dei Templi. Gli altri componenti del Cda sono: Claudio Castiglione, nelle vesti di vice presidente, Salvatore Collura, segretario, Gero Bellavia, Paolo Pullara e Pierfilippo Spoto.

“E’ un percorso programmatico che continua – afferma Farruggia, che ringrazia i soci per la fiducia rinnovata - . Andremo avanti nel solco tracciato in questi mesi di mia presidenza, consapevole che c’è ancora molto da fare, in termini di azione, di spinta e di interlocuzioni con le Istituzioni, affinché il turismo diventi forza trainante dell’intera economia agrigentina. Io ci credo, così come ci crede il nuovo Cda, i cui profili sono di assoluta competenza e serietà: è una missione che non ci spaventa. Anzi, è una scommessa che ci dà stimoli ed energie da profondere da qui ai successivi tre anni".

"Siamo già al lavoro, ad esempio, - prosegue Farruggia - per qualificare ulteriormente la prossima edizione della Mandorlara, la quale, per quanto riguarda il concorso, si arricchirà del coinvolgimento delle scuole provenenti da oltre lo Stivale. Ma l’attività sarà a 360 gradi e non lasceremo nulla di intentato per dare prospettive concrete di rilancio alla filiera collegata la turismo”, assicura Farruggia che poi annuncia: “Legambiente Sicilia resta dentro come socio onorario”.

E non si è fatto attendere l’appezzamento degli ambientalisti: “Esprimo gratitudine a nome dell’associazione per la sensibilità mostrata dal Consorzio – afferma Claudia Casa – in attesa, o meglio nella speranza di tempi migliori per la gestione del nostro inestimabile patrimonio ambientale che, purtroppo, in atto pare interessare veramente molto poco a chi detiene il potere”.