Cercavano piantagioni di marijuana o illecita gestione dei rifiuti? Elicottero in azione

Cercavano coltivazioni di sostanze stupefacenti? Discariche abusive o casi – come quello scoperto dal Noe a Ravanusa – di illecita gestione di rifiuti? O stavano facendo delle verifiche anche in tema di abusivismo edilizio? Di certo c’è un fatto: la presenza dell’elicottero dell’Arma dei carabinieri non è affatto passato inosservato a Licata. E in tanti, naso all’insù, ieri, si chiedevano cosa stesse accadendo e cosa, effettivamente, i carabinieri stessero cercando. Quello di ieri è stato – tanto trapelava – un “classico” controllo del territorio, soprattutto dell’area costiera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Appare scontato – ormai è procedura standard – che i carabinieri ne abbiano “approfittato” per raccogliere documenti video-fotografici sia su Licata e dintorni. Quanto è accaduto ieri mattina non è certamente il primo episodio della presenza di un elicottero dei carabinieri sull'Agrigentino. La perlustrazione dall'alto di ieri sul comprensorio Agrigentino non è escluso che servisse a sincerarsi sul rispetto anche delle più allargate misure contro il contagio da Coronavirus, ma certamente è servita per scovare eventuali abusi o coltivazioni di droga. Il particolare ed inusuale servizio, effettuato con apparecchiature e strumentazioni montate direttamente sull’elicottero, è stato finalizzato anche ad acquisire documentazione video-fotografica di illeciti ambientali.