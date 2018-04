Elicottero a bassa quota, carabinieri a "caccia" di droga e abusi

Elicottero dei carabinieri, fra Agrigento e Favara. Cittadini tutti con il naso all'insù e tutti a "caccia" di notizie per capire cosa effettivamente fosse accaduto. Nessun fatto di cronaca, ma "periodici ed ordinari controlli" - rendono noto dal comando provinciale dell'Arma dei carabinieri - . Controlli che pare verranno estesi anche ad altri Comuni dell'Agrigentino. E questo perché è l'intera provincia che oggi verrà tenuta d'occhio dall'alto.

Non è naturalmente escluso che i carabinieri a bordo dell'elicottero, che procede a bassa quota, stiano cercando possibili piantagioni di droga. Il monitoraggio è però ad ampio raggio visto che si procederà all'analisi anche per eventuali, possibili, reati ambientali - come il proliferare di discariche abusive - e per l'accertamento di nuovi casi di abusivismo edilizio.

I risultati del maxi controllo del territorio ancora non si conoscono.