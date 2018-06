Elicottero privato atterra tra le auto nel parcheggio di San Leone

È atterrato in uno dei parcheggi per autovetture lungo il viale Delle Dune a San Leone. Si tratta di un elicottero che ha fatto scendere 4 turisti inglesi.

Non avendo avuto notizia dell’atterraggio dell’elicottero, sono accorsi i poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento. La posizione della ditta proprietaria dell'elicottero, è ancora al vaglio. La ditta rischia delle sanzioni amministrative che potrebbero arrivare, anche, nei casi più gravi naturalmente, al ritiro dell’abilitazione al volo.

Pare che la ditta, proprietaria dell’elicottero, abbia formalizzato le richieste di rito per l’autorizzazione alle 8 circa. Ma in Questura, all’autorità di pubblica sicurezza, non sarebbe mai arrivato nulla. E proprio questo “dettaglio” i poliziotti stanno cercando di chiarire. Un “dettaglio” non indifferente visto che sulla città dei Templi vige il divieto di sorvolo che l’elicottero – qualora venisse accertato che mancassero le autorizzazioni – potrebbe aver violato.