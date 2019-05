Elezioni europee del 26 maggio 2019: agevolazioni in favore degli elettori per i viaggi ferroviari e aerei

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’amministrazione comunale rende noto che la Prefettura, in occasione delle elezioni europee di domenica 26 maggio, ha diramato la circolare contenente le agevolazioni in favore degli elettori che si recheranno a votare utilizzando il viaggio ferroviario e con il mezzo aereo. In particolare la società “Trenitalia spa” ha previsto delle riduzioni tariffarie in favore dei cittadini che si recheranno a votare, con il rilascio di biglietti nominativi di andata e ritorno con riduzione del 60% sulle tariffe regionali e regionali con applicazione sovra regionale e del 70% sul prezzo base per tutti i treni del servizio nazionale e per il servizio cuccette.

Le riduzioni sono applicabili per il servizi di seconda classe e per il livello di servizio “standard”. In ogni caso il viaggio deve essere completato entro l’orario di chiusura delle operazioni di voto e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l’apertura del seggio elettorale. Anche la società “Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori” ha previsto delle agevolazioni nella misura del 60% sul prezzo al pubblico; la compagnia “Alitalia” applicherà uno sconto sul biglietto andata e ritorno pari a 40€. In questo caso gli elettori, per usufruirne, devono acquistare il biglietto, acquistabile solo sul sito della compagnia, fino al 26 maggio per partire tra il 18 e il 26 maggio e rientrare entro il 2 giugno 2019.