Elezioni, disponibile documentazione per gli agrigentini che votano all'estero

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Comune di Agrigento informa che gli elettori temporaneamente all'estero, per lavoro, studio e per cure mediche ( art. 4 bis, commi 1,2,5 e 6 della legge n. 459/2001) possono optare per l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione estero trasmettendo l'apposito modello, scaricabile dal sito del Comune di Agrigento, all'ufficio elettorale entro il 31 gennaio 2018.