Elezioni politiche, il Comune nomina gli scrutatori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Comune informa che in occasione delle imminenti elezioni politiche del 4 marzo 2018, la Commissione elettorale comunale, in data 08 febbraio 2018 alle ore 08,30, in pubblica adunanza, nei locali dell’Ufficio elettorale di Piazza Gallo, procederà alla nomina degli scrutatori di seggio elettorale.