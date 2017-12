"El Mundo" intervista Ignazio Cutrò, il quotidiano madrileno dedica una pagina all'imprenditore

Ignazio Cutrò parla ad uno dei più importanti quotidiani spagnoli: El Mundo. L’imprenditore di Bivona e presidente dell’associazione testimoni di Giustizia ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano madrileno. Cutrò ha raccontato tutta quanta la sua storia: dai veicoli bruciati alle minacce di morte, l’imprenditore non ha dimenticato niente.

"Sono testardo – ha detto Ignazio Cutrò – non mi arrendo mai”. In un passaggio dell’intervista l’imprenditore parla anche della sua vita personale: “Quando entrai in un bar, tutti andarono via. Abbiamo perso tutti gli amici. Aveva ragione Falcone: non si muore di solo mafia, ma anche di solitudine".

L’imprenditore e la giornalista Monica Bernabè si sono incontrati in un bar a Roma, Cutrò descritto come un uomo d’affari ha raccontato la sua storia senza mai tralasciare nulla. “Cutrò – scrive ‘El Mundo’ – si presenta all’appuntamento accompagnato da due carabinieri vestiti da civili con degli occhiali scuri. Comincia a parlare per strada, come se non avesse tempo o parole per spiegare tutta la sua storia”. El Mundo e Ignazio Cutrò, una lunga intervista che in Spagna hanno già letto.