Più turisti a Noto che ad Agrigento: lo chiamano l'effetto "Ferragnez"

Più turisti a Noto che ad Agrigento, è questo quanto emerge da ricerca della Klaus “Davi &co”. Noto è la località che i viaggatori dell’estero desiderano maggiormente visitare. Il motivo? Parrebbe che l’effetto “Ferragnez” abbia dato manforte.

Chiara Ferragni e Fedez non solo si sono sposati nella cittadina siracusana ma quest’anno vi sono pure tornati in vacanza – abbia fatto faville anche fuori dai nostri confini, visto che la “capitale del Barocco”.

Agrigento, che ha sempre mantenuto lo scettro, si vede superare da Noto. La città della Valle dei Templi, però, si trova al secondo posto col 16% dei voti.

La città di Pirandello, rimane comunque tra i posti più frequentati in assoluto della Sicilia, per la spettacolarità e l’incredibile patrimonio storico e culturale dei suoi tesori inestimabili.

In città, nonostante questo presunto calo, nascono nuove strutture ricettive, si tratta di 150 posti letto in più. Un dato più che mai importante. Agrigento è pronta a riprendersi lo scettro, la Valle dei Templi soltanto nel mese di agosto è stata incoronata come regina della Sicilia. I numeri, più che mai positivi, parlano di ben 6.500 visitatori. Dietro il teatro Antico di Taormina con 3.367 visitatori.