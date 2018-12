Edilizia sempre più giù: in dieci anni persi oltre 5mila posti di lavoro

Edilizia in crisi, disastrosi i dati dell'Agrigentino. I più recenti sono stati forniti nei giorni scorsi da Vito Baglio, rieletto segretario della Fillea Cgil di Agrigento, la sigla del sindacato che si occupa del settore edile. Un quadro sconfortante quello fornito, che conferma purtroppo un trend consolidatosi ormai negli ultimi 10 anni.

Dal 2008 al 2018, infatti, si è perso circa il 65% dei lavoratori (che erano 8161), ma anche il 74% delle ore lavorate (passate da 4.980.680 a poco più di un milione e duecentomila) e una riduzione del 55% di ditte attive.

Un calo che, ovviamente, non poteva che ripercuotersi sulla massa salari, passata da oltre 40 milioni di euro del 2008 ad appena 13 milioni del 2018, con una perdita di 3 milioni solo tra il 2016 e l’anno in corso. Una lenta e progressiva emorragia di lavoro e produttività per una provincia in cui la crisi “vera” è iniziata però solo nel 2013, quando la massa salari segnò – solo quell’anno – una riduzione del 51%.

"Non è possibile - commenta Baglio - che in una provincia in cui le infrastrutture sono carenti o in cattive condizioni il settore dell'edilizia sia in condizioni tanto gravi. E' il momento che si progettino gli interventi manutentivi necessari e si acceda ai fondi esistenti".